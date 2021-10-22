«Вест Хэм» с Ярмоленко разгромил «Генк» в Лиге Европы
Мойес: «Быстрые голы в ворота «Генка» во втором тайме пришлись кстати»
Наставник «Вест Хэма» – о матче Лиги Европы
08:41
Дэвид Мойес / Фото: UEFA
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал победу в матче третьего тура Лиги Европы с «Генком» (3:0).
Слова специалиста приводит UEFA, ссылаясь на BT Sport:
Нам еще предстоят выезды в Генк и Вену. Все ожидают этого – поездки от фанов, игроков и семьи. Это все еще в новинку, свежие ощущение, которыми все наслаждаются.
Быстрые голы (во втором тайме) пришлись кстати и позволили совершить некоторые замены и выдохнуть.
Напомним, что Андрей Ярмоленко отыграл полный матч.
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