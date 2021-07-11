Мойес сравнил партнера Ярмоленко с хавбеками сборной Италии
Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес в преддверии финала Евро-2020 сравнил игроков средней линии сборных Италии и Англии. В команде «трех львов» играет его подопечный Дэклан Райс. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Жоржиньо и Верратти отличаются от Райса и Филлипса. Хавбеки сборной Англии обладают невероятной энергией и атлетизмом, они работают по всему полю и хорошо играют в пас.
В свою очередь Жоржиньо и Верратти великолепно владеют мячом. Их фишка – построение игры. Это будет интересное противостояние. Что возьмет верх – атлетизм англичан или техника итальянцев?
Когда команды выходят в финал, независимо от турнира, не всегда все идет по плану. Я думаю, что Англия сейчас на ходу.
Если говорить о том, кто впечатлял больше всех с первого дня, то в эту категорию попала бы именно Италия, поскольку она показывала стабильность на протяжении всего турнира. Но Англия, возможно, как раз сейчас подходит к своей лучшей форме.
Финал Евро-2020 можно будет посмотреть сегодня, 11 июля, на нашем сайте. Видеотрансляция матча Италия – Англия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 22:00.
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