Де Дзерби: «Мудрику нужно стать мужчиной»
Мудрик: «Де Дзерби внес много разных идей»
Полузащитник «Шахтера» – о прошедших сборах в Австрии
Михаил Мудрик / Фото - footboomХавбек «Шахтера» Михаил Мудрик в интервью официальному сайту дончан рассказал о подготовительном процессе к сезону, который прошел в Австрии, а также работе с новым тренерским штабом донецкой команды.
«Сбор прошел отлично! Очень многому научились. Тренер внес много разных идей – мы не можем выучить их полностью за три недели, но учим. И уже проделали хорошую работу».
Что нового внес тренерский штаб?
«Построение игры, перемещение на поле. Много нового».
В последнем спарринге с «Шальке» не удалось выиграть. Насколько это было важно?
«В первую очередь важна наша игра, фундамент, который был заложен, чтобы мы его развивали и продолжали выполнять указания тренера. Конечно, хотели победить. Ничья для «Шахтера», я считаю, не положительный результат, но мы будем с каждым днем и неделей набирать все большие обороты».
Роберто Де Дзерби не раз в интервью говорил, что очень рассчитывает на тебя, что ты импонируешь как футболист и что в тебе большой потенциал. Чувствуешь доверие тренерского штаба?
«Да, чувствую. И считаю, что доверие нужно каждый день на каждой тренировке оправдывать. Большое желание работать с этим тренерским штабом. Хочу приносить как можно больше пользы команде».
За 18 дней у вас был только один выходной, а почти ежедневно тренировались дважды. Какое твое физическое состояние? Чувствуется ли усталость?
«Чувствуется. Все должны понимать, что это сборы – на них должно быть тяжело. Если бы на них было легко, значит, мы что-то делали бы неправильно. Все это нормально. Усталость ощущается у всех, но так и должно быть, чтобы подготовиться к сезону хорошо».
Ранее Роберто Де Дзерби высказался о шансах Мудрика закрепиться в основной команде «Шахтера».
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