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Мудрик: «Фонсека научил меня большему, чем Каштру»
Полузащитник «Шахтера» – сравнил двух специалистов
Михаил Мудрик / фото - Шахтер
Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик сравнил тренировки под руководством Паулу Фонсеки и Луиша Каштру.
Ты успел поработать в «Шахтере» с Фонсекой и с Каштру. Кто тебя большему научил?
Фонсека.
Про Фонсеку говорят, что он больше такой тактик, Каштру – психолог. Это правда?
Фонсека требовал быстрее играть, быстрее принимать решения, быстрее реагировать. Каштру тоже требовал играть в одно-два касания. Бывало, что выходил на тренировки и себе задачи ставил играть в одно-два касания. Сложно ответить на этот вопрос однозначною.
Напомним, «Реал» забил «Шахтеру» пять мячей в Киеве.
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