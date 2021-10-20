Мудрик: «Фонсека научил меня большему, чем Каштру»

Михаил Мудрик / фото - Шахтер

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик сравнил тренировки под руководством Паулу Фонсеки и Луиша Каштру.

Фонсека.

Про Фонсеку говорят, что он больше такой тактик, Каштру – психолог. Это правда?

Фонсека требовал быстрее играть, быстрее принимать решения, быстрее реагировать. Каштру тоже требовал играть в одно-два касания. Бывало, что выходил на тренировки и себе задачи ставил играть в одно-два касания. Сложно ответить на этот вопрос однозначною.