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Мудрик: «Францию не боимся»
Молодежная сборная Украины встретится с грозным соперником в отборе на Евро-2023
17:00
Михаил Мудрик / Фото - УАФ
Вингер молодежной сборной Украины Михаил Мудрик поделился в эфире Футбол NEWS ожиданиями от матча отбора на Евро-2023 против Франции. Встреча состоится 8 октября на выезде.
Не боимся. Да, возможно, многие играют в топ-клубах сейчас. В «Реале», других ведущих клубах. Но это такие же футболисты.
Напомним, сборная Украины возглавляет группу H, не потеряв ни одного очка. Главный тренер команды Руслан Ротань вызвал 25 игроков на ближайшие матчи.
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