Экс-форвард «Шахтера» подписал контракт с аутсайдером чемпионата Мексики
Мудрик и Судаков выйдут в старте «Шахтера» на матч против «Львова»
Единственный форвард в заявке «горянков» остался в запасе
Михаил Мудрик / Фото - ФК Шахтер
В 17-м туре украинской Премьер-лиги «Шахтер» на НСК «Олимпийский» примет «Львов». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби и наставник «горожан» Олег Дулуб определились с составами на игру.
За игрой чемпионата Украины можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Львов».
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