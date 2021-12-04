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Мудрик: «Хотели забить «Львову» больше шести голов»
Полузащитник – о победе в 17-м туре УПЛ
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал победу над «Львовом» (6:1) в матче 17 тура УПЛ.
«Нам удалось забить шесть голов. Мы хотели забить еще больше, но начали слишком спешить. «Шахтер» хочет прийти к тому, чтобы не останавливаться даже на такой существенной разнице по счету, если предоставляется возможность.
Сколько нужно забивать? Даже не знаю, это надо задать вопрос Мистеру. Как по мне, то чем больше, тем лучше»
Мудрик оформил три ассиста в матче.
Дебютными голами в матче отметились его партнеры.
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