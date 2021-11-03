Мудрик: «По игре мы не уступали «Реалу», должна была быть ничья как минимум»

Михаил Мудрик / Фото: Getty Images

Вингер «Шахтера» Михаил Мудрик в эфире MEGOGO прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

За день до игры Мистер подошел, сказал, что, возможно, буду играть, чтобы был готов. Он подготовил меня психологически, спросил, не будет ли мандража, страха. Я ответил, что я готов, если он посчитает нужным.

– Чувствовали, что с таким «Реалом» можно было брать очки?

– Ну как с таким «Реалом»?.. «Реал» – одна из самых сильных команд в мире, и когда он играет хорошо, тяжело даже «Баварии» и «Барселоне». Сегодня, думаю, по игре мы не уступали – ничья должна была быть как минимум. Сегодня фортуна и, возможно, решения арбитра были не в нашу сторону. Показалось, все как-то в одну сторону было.

Игра с Исмаили? Не случайно так получалось, много наигрывали наше взаимодействие на тренировках, как и с нападающим. Тот, кто уходит за спину, уводит игроков – там появляются зоны и можно развивать атаку.

– Ты играл сегодня против Карвахаля, Каземиро...

– Это самые топовые ощущения