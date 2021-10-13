Мудрик: «Францию не боимся»
Мудрик: «В матче с Фарерами мы выполнили установку главного тренера»
Молодежная сборная Украины переиграла соперника
18:54
Михаил Мудрик / Фото: УАФ
Форвард молодежной сборной Украины Михаил Мудрик в эфире телеканала «Футбол 2» прокомментировал победу над Фарерскими островами (1:0) в матче отбора на Евро-2023.
«По большей части, мы выполнили установку главного тренера. Нам нужно было реабилитироваться после игры с Францией. Для нас это был удар под дых.
Мы понимали, что нам нужно выходить злыми и играть только на победу. Только победа и хорошая игра могла вернуть нас обратно в борьбу за первое место».
Напомним, сборная Украины пыталась красиво разыграть пенальти, но Судаков и Бондаренко оконфузились.
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