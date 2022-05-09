Мудрик вернулся в общую группу в сборной Украины

Вингер имел небольшое повреждение

Михаил Мудрик / Фото: УАФ

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик вернулся в общую группу, сообщает УАФ.

Мудрик имел небольшое повреждение, но теперь занимается вместе со всеми. Отметим, что это дебютный вызов для Мудрика в сборную Украины.

Команда Александра Петракова проходит подготовительный сбор в Словении к матчу отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.

На днях сборная Украины проведет товарищеский матч против гладбахской «Боруссии».