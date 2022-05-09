«Баєр» зацікавлений у трансфері Мудрика
Мудрик вернулся в общую группу в сборной Украины
Вингер имел небольшое повреждение
08:44
Михаил Мудрик / Фото: УАФ
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик вернулся в общую группу, сообщает УАФ.
Мудрик имел небольшое повреждение, но теперь занимается вместе со всеми. Отметим, что это дебютный вызов для Мудрика в сборную Украины.
Команда Александра Петракова проходит подготовительный сбор в Словении к матчу отбора на ЧМ-2022 против Шотландии.
На днях сборная Украины проведет товарищеский матч против гладбахской «Боруссии».
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