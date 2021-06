Мяч Ярмоленко Нидерландам номинирован на лучший гол 1-го тура Евро-2020

Андрей Ярмоленко забил Нидерландам / Фото: UEFA

UEFA в своем официальном Twitter опубликовал номинантов на звание лучшего гола 1-го тура Евро-2020.

Среди претендентов оказался и гол вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов.

Four jaw-dropping goals! Which is your favourite? @GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020