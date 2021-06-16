Ярмоленко: «Македонцы не выйдут на матч проигрывать»
Мяч Ярмоленко Нидерландам номинирован на лучший гол 1-го тура Евро-2020
Вингер сборной Украины отличился красивым ударом в воротах Стекеленбурга
Андрей Ярмоленко забил Нидерландам / Фото: UEFA
UEFA в своем официальном Twitter опубликовал номинантов на звание лучшего гола 1-го тура Евро-2020.
Среди претендентов оказался и гол вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов.
Four jaw-dropping goals! Which is your favourite? @GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2021
Уже завтра Украина сыграет второй матч на Евро-2020 – против Северной Македонии.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония.
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