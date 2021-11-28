МЮ объявят о назначении нового главного тренера в ближайшие дни

«Дьяволы» нашли временное решение в лице Ральф Рангника

Ральф Рангник / фото - Getty Images

Руководитель отдела спорта и развития московского «Локомотива», немец Ральф Рангник уже в ближайшие дни официально станет главным тренером «Манчестер Юнайтед». О этом сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter.

Журналист уверен, что стороны обговорили все детали предстоящей сделки, и им осталось только подписать контракт.

Рангик – временное решение для МЮ. 63-летний немец будет руководить «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, после чего на два года станет консультантом клуба.

Напомним, МЮ сыграл вничью с «Челси» в матче 13-го тура АПЛ.