Тухель: «Манчестер Юнайтед» будет бороться за титул»
МЮ объявят о назначении нового главного тренера в ближайшие дни
«Дьяволы» нашли временное решение в лице Ральф Рангника
28 ноября 22:31
Ральф Рангник / фото - Getty Images
Руководитель отдела спорта и развития московского «Локомотива», немец Ральф Рангник уже в ближайшие дни официально станет главным тренером «Манчестер Юнайтед». О этом сообщает инсайдер Николо Скира в своем Twitter.
Журналист уверен, что стороны обговорили все детали предстоящей сделки, и им осталось только подписать контракт.
Рангик – временное решение для МЮ. 63-летний немец будет руководить «Манчестер Юнайтед» до конца сезона, после чего на два года станет консультантом клуба.
Напомним, МЮ сыграл вничью с «Челси» в матче 13-го тура АПЛ.
Комментарии 0