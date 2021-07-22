МЮ предлагает 40 млн за Варана, но «Реал» требует гораздо больше

Клубы пока не могут договориться о переходе французского защитника

Фото: The Real Champs

«Манчестер Юнайтед» и «Реал» не могут согласовать трансфер центрального защитника Рафаэля Варана, сообщает Sport.es со ссылкой на AS.

«МЮ» предлагает «сливочным» 40 миллионов евро, в то же время «Реал» намерен выручить за француза 70 миллионов. Именно такая рыночная стоимость 28-летнего игрока.

«Манчестер» пытается снизить цену, мотивируя это тем, что у Варана остался только год по контракту.

В прошлом сезоне Варан провел 41 матч за «Реал», в которых отметился 2 голами и 4 заработанными желтыми карточками.