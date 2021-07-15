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МЮ предложил Варану солидный контракт

Игрок хочет попробовать себя в АПЛ
Футбол Примерa (Испания)
18:13
МЮ предложил Варану солидный контракт
Рафаэль Варан / фото - talkSPORT

«Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток укрепить центр защиты игроком мирового класса. Англичане предложили защитнику «Реала» Рафаэлю Варану 5-летний контракт с зарплатой в 12 миллионов евро в год, сообщает журналист Nicolo Schira.

Чемпион мира в составе сборной Франции хочет покинуть Мадрид еще с 2019 года, но руководство «сливочных» не желало даже рассматривать предложения по игроку.

Теперь же, когда «Реалу» срочно нужны деньги для покупки форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, они готовы выслушать маникунианцев.

Ранее МЮ предлагал за игрока 45 миллионов евро, но «королевский клуб» отклонил это предложение, так как оценивает игрока не меньше чем в 60.

В Мадриде Варан получает лишь 6 миллионов евро в год, что является одним из самых низких показателей в команде. И это учитывая тот факт, что защитник был основным в период многочисленных побед в Лиге Чемпионов, а также в сборной Франции на победном мундиале в 2018.

Для примера – 21-летний Винисисус Жуниор получает в «Реале» 7 миллионов евро в год, а ненавистный болельщиками Гарет Бэйл – 17.

Напомним, президент «Реала» оскорбил легендарных капитанов клуба.

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан

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