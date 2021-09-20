Сульшер: «Я чуть не потерял работу перед матчем с «Вест Хэмом»
МЮ ведет переговоры с Лингардом о новом контракте
Сульшер хочет сохранить 28-летнего вингера
13:53
Фото: Getty Images
«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с полузащитником команды Джесси Лингардом о продлении контракта, сообщает Goal.
По информации источника, главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер лично общается с игроком касательно того, чтобы продлить с ним соглашение.
Действующий контракт 28-летнего Лингарда с МЮ заканчивается летом 2022-го года.
В прошлом сезоне Лингард полгода играл в аренде в «Вест Хэме».
Субботняя драма в АПЛ: Лингард забил победный «бывшим», Ярмоленко почти воскресил «Вест Хэм», но ветеран команды все испортил.
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