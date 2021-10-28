Спортивный директор «Баварии»: «Мы не можем объяснить коллективное помутнение, которое с нами случилось»
Мюллер: «Бавария» сыграла катастрофически плохо, я никогда такого не испытывал»
Мюнхенская команда разгромно проиграла гладбахской «Боруссии»
14:44
Томас Мюллер / Фото: DW
Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал разгромное поражение мюнхенского клуба от гладбахской «Боруссии» (0:5) в матче 1/16 финала Кубка Германии. Его слова приводит пресс-служба мюнхенского клуба.
«Мы так и не смогли завести свой мотор. Остается только извиниться перед фанатами и «Боруссией».
За исключением Нойера, все сыграли катастрофически плохо. Никогда не испытывал ничего подобного. Трудно это переварить.
Нужно оставить это поражение позади, потому что нам предстоит матч с «Унионом» в субботу».
Напомним, «Бавария» потерпела самое крупное поражение за 43 года.
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