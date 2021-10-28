Мюллер: «Бавария» сыграла катастрофически плохо, я никогда такого не испытывал»

Томас Мюллер / Фото: DW

Форвард «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал разгромное поражение мюнхенского клуба от гладбахской «Боруссии» (0:5) в матче 1/16 финала Кубка Германии. Его слова приводит пресс-служба мюнхенского клуба.

За исключением Нойера, все сыграли катастрофически плохо. Никогда не испытывал ничего подобного. Трудно это переварить.

Нужно оставить это поражение позади, потому что нам предстоит матч с «Унионом» в субботу».