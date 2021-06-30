Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (2 события из 2) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
19:00 Англия - Германия 2:0 Окончен
22:00 Швеция - Украина 1:2* Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Мюллер: «Я мог подарить целой футбольной нации экстаз»

Но Германия покинула Евро-2020
Футбол Евро-2020
13:40
Мюллер: «Я мог подарить целой футбольной нации экстаз»
Томас Мюллер / Фото: Twitter

Форвард сборной Германии Томас Мюллер в своем Instagram прокомментировал вылет своей команды от Англии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.

«Этот момент запомнится надолго, он будет сниться по ночам. Футболист работает, тренируется и живет игрой. Это был момент, когда все было в моих руках – я мог вернуть команду в игру в матче плей-офф и подарить целой нации, которая живет футболом, экстаз. Получить такой шанс и упустить его – это больно.

Всей сборной Германии больно, моим партнерам по команде и нашему тренеру, который подарил мне уверенность.

Но прежде всего, нам больно из-за немецких болельщиков, которые были рядом и поддерживали нас по ходу всего чемпионата Европы, несмотря на сложные обстоятельства. Спасибо за вашу поддержку!».


Напомним, Англия сыграет в 1/4 финала Евро-2020 с Украиной.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Томас Мюллер сборная Германии (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Лёв: «В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты»
Лёв: «В таких матчах очень важно использовать хорошие моменты»
Футбол Евро-2020
29 июня 22:58
Все команды из группы «смерти» покинули Евро-2020
Все команды из группы «смерти» покинули Евро-2020
Футбол Евро-2020
29 июня 22:07
Англия отправила в отставку Йоахима Лёва и может стать соперником Украины на Евро-2020
Англия отправила в отставку Йоахима Лёва и может стать соперником Украины на Евро-2020
Футбол Евро-2020
29 июня 21:12
Евро 2020. Англия победила Германию. Как это было
Евро 2020. Англия победила Германию. Как это было
Футбол Евро-2020
29 июня 20:52
Хавертц: «Мюллер – один из тренеров сборной Германии»
Хавертц: «Мюллер – один из тренеров сборной Германии»
Футбол Евро-2020
27 июня 18:29
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
Евро 2020. Англия — Германия. Видео трансляция
Футбол Евро-2020
26 июня 12:08

Новости: Футбол

Стал известен характер травмы Беседина в матче со Швецией
Стал известен характер травмы Беседина в матче со Швецией
Евро-2020
14:41
У «Динамо» и «Ман Сити» осталось наибольшее количество представителей на Евро-2020
У «Динамо» и «Ман Сити» осталось наибольшее количество представителей на Евро-2020
Евро-2020
14:28
Тимощук: «Победа сборной Украина над Швецией – не сенсация»
Тимощук: «Победа сборной Украина над Швецией – не сенсация»
Евро-2020
14:15
Погба – о вылете сборной Франции с Евро-2020: «Иногда футбол может быть жестоким и прекрасным»
Погба – о вылете сборной Франции с Евро-2020: «Иногда футбол может быть жестоким и прекрасным»
Евро-2020
14:02
Даниэльссон лично извинился перед Бесединым и признал свою вину
Даниэльссон лично извинился перед Бесединым и признал свою вину
Евро-2020
13:58
Довбик, который забил «золотой» гол в ворота Швеции, интересен клубам из Серии А и Примеры
Довбик, который забил «золотой» гол в ворота Швеции, интересен клубам из Серии А и Примеры
Евро-2020
13:52
Мюллер: «Я мог подарить целой футбольной нации экстаз»
Мюллер: «Я мог подарить целой футбольной нации экстаз»
Евро-2020
13:40
Экс-форвард сборной Англии: «У нас не будет лучшей возможности выиграть Евро-2020, чем сейчас»
Экс-форвард сборной Англии: «У нас не будет лучшей возможности выиграть Евро-2020, чем сейчас»
Евро-2020
13:35
Официально. «Днепр-1» арендовал Русина у «Динамо»
Официально. «Днепр-1» арендовал Русина у «Динамо»
Украинская Премьер-лига
13:12
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Мнение
От быстрого нокаута до самого нежеланного соперника. Мнения Фьюри и Уайлдера насчет Усика в бою с Джошуа разделились
Бокс Профессиональный бокс
23 июня 10:12
3
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Что делать с такой грудой мышц? Джошуа находится в потрясающей форме перед поединком с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 12:49
8
Все новости