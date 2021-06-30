Мюллер: «Я мог подарить целой футбольной нации экстаз»

Томас Мюллер / Фото: Twitter

Форвард сборной Германии Томас Мюллер в своем Instagram прокомментировал вылет своей команды от Англии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.

Всей сборной Германии больно, моим партнерам по команде и нашему тренеру, который подарил мне уверенность.

Но прежде всего, нам больно из-за немецких болельщиков, которые были рядом и поддерживали нас по ходу всего чемпионата Европы, несмотря на сложные обстоятельства. Спасибо за вашу поддержку!».