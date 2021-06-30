Хавертц: «Мюллер – один из тренеров сборной Германии»
Мюллер: «Я мог подарить целой футбольной нации экстаз»
Но Германия покинула Евро-2020
Томас Мюллер / Фото: Twitter
Форвард сборной Германии Томас Мюллер в своем Instagram прокомментировал вылет своей команды от Англии (0:2) в 1/8 финала Евро-2020.
«Этот момент запомнится надолго, он будет сниться по ночам. Футболист работает, тренируется и живет игрой. Это был момент, когда все было в моих руках – я мог вернуть команду в игру в матче плей-офф и подарить целой нации, которая живет футболом, экстаз. Получить такой шанс и упустить его – это больно.
Всей сборной Германии больно, моим партнерам по команде и нашему тренеру, который подарил мне уверенность.
Но прежде всего, нам больно из-за немецких болельщиков, которые были рядом и поддерживали нас по ходу всего чемпионата Европы, несмотря на сложные обстоятельства. Спасибо за вашу поддержку!».
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