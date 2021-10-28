На этот раз Ярмоленко победил Зинченко. «Манчестер Сити» вылетел из Кубка Лиги от «Вест Хэма»
Состоялись матчи 1/8 финала Кубка английской лиги. Вашему вниманию их результаты.
«Вест Хэм» – «Манчестер Сити» 0:0 (пен. 5:3)
«Вест Хэм»: Ареоля, Джонсон, Доусон, Диоп, Масуаку (Форнальс, 62), Соучек, Лансини (Цоуфал, 82), Ярмоленко (Боуэн, 62), Нобл, Влашич (Бенрахма, 62), Крессуэлл.
«Манчестер Сити»: Стеффен, Стоунз, Аке, Уокер (Жоау Канселу, 46), Зинченко, Палмер (Габриэл Жезус, 76), де Брюйне (Грилиш, 83), Марез (Фоден, 72), Гюндоган, Стерлинг, Фернандиньо.
«Лестер» – «Брайтон» 2:2 (пен. 4:2)
Голы: Барнс, 6, Лукман, 45 – Уэбстер, 45, Мвепу, 71
«Лестер»: Уорд, Вестергор, Томас, Сеюнджю, Бертран (Менди, 59), Барнс, Чоудури (Сумаре, 66), Лукман (Ихеаначо, 73), Дьюзбери-Холл (Мэддисон, 59), Дэйли-Кэмпбелл (Рикарду Перейра, 73), Дака.
«Брайтон»: Стил, Берн (Мвепу, 46), Велтман (Данк, 63), Уэбстер (Биссума, 63), Робертс (Кукурелья, 69), Гросс, Мак Аллистер, Локадия, Даффи, Коннолли, Сармиенто (Мопе, 69).
Предупреждения: Менди (77), Ихеаначо (89).
«Бернли» – «Тоттенхэм» 0:1
Гол: Лукас Моура, 68
«Бернли»: Поуп, Робертс, Коллинз, Ми, Питерс, Корк, Гудмундссон (Леннон, 75), Браунхилл, Макнил (Корне, 75), Выдра (Вуд, 60), Родригес (Барнс, 60).
«Тоттенхэм»: Голлини, Эмерсон, Ромеро, Дэвис, Санчес, Ло Чельсо (Родон, 89), Скипп (Ндомбеле, 66), Бергвейн (Сон Хын Мин, 66), Хейбьерг, Хиль (Лукас Моура, 25), Кейн.
Предупреждения: Робертс (70), Сон Хын Мин (90).
«Престон – «Ливерпуль» 0:2
Голы: Минамино, 62, Ориги, 84
«Престон»: Радд, Рафферти, Линдси, Хьюз, Каннингем (Эрл, 69), Баркхузен (Риис, 63), Маккэнн (Джонсон, 78), Поттс, Ледсон (Уайтмен, 79), ван дер Берг, Магуайр (Синклэйр, 79).
«Ливерпуль»: Адриан, Матип (Филлипс, 46), Уильямс, Гомес, Цимикас, Мортон, Джонс (Бек, 90), Окслейд-Чемберлен (Диксон-Боннер, 90), Минамино, Блэр (Брэдли, 55), Ориги.
Напомним, на прошлой стадии Кубка Лиги «Вест Хэм» выбил из турнира «Манчестер Юнайтед».
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