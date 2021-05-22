Алан Патрик: «На Евро-2020 буду болеть за Украину. Желаю команде выйти в финал!»
На матче Украина – Бахрейн ожидается 20 тысяч болельщиков
Игра пройдет в Харькове
11:34
Фото: УАФ
На товарищеском матче Украина – Бахрейн ожидается аншлаг.
Арену ОСК «Металлист» должны посетить до 20 тысяч болельщиков. Об этом сообщил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.
«Ожидается очень интересная программа перед футбольным матчем, этим занимается «ФФУ Маркетинг». Будет очень интересно. Приглашаю болельщиков, билеты в продаже еще есть, но мало.
На стадионе «Металлист» ожидается около 20 000 болельщиков. На 50% заполнить трибуны нам разрешила и местная власть, и Кабинет министров Украины. Желающих больше, но мы должны придерживаться норм протокола. Те, кто придут, будут болеть и за себя и за того, кто не попал. Будет безумная поддержка нашей команды».
Матч состоится 23 мая.
Смотреть онлайн игру Украина – Бахрейн можно будет на нашем сайте.
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