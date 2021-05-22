На матче Украина – Бахрейн ожидается 20 тысяч болельщиков

Фото: УАФ

На товарищеском матче Украина – Бахрейн ожидается аншлаг.

Арену ОСК «Металлист» должны посетить до 20 тысяч болельщиков. Об этом сообщил первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

На стадионе «Металлист» ожидается около 20 000 болельщиков. На 50% заполнить трибуны нам разрешила и местная власть, и Кабинет министров Украины. Желающих больше, но мы должны придерживаться норм протокола. Те, кто придут, будут болеть и за себя и за того, кто не попал. Будет безумная поддержка нашей команды».