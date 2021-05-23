На Соля претендуют два испанских клуба

Форвард «Динамо» может окончательно перебраться на родину

Фран Соль / Фото - ФК Динамо Киев

Нападающий «Динамо» Фран Соль может на постоянной основе перебраться в Испанию. Об этом сообщает El Dorsal.

По информации источника, форвардом довольны в «Тенерифе», где тот провел сезон на правах аренды. В клубе хотели бы подписать полноценный контракт с футболистом.

Помимо этого, в услугах 29-летнего игрока заинтересован «Райо Вальекано». Клуб из Сегунды пока не делал официального предложения «Динамо». Там ждут, чем завершатся переговоры с «Тенерифе».

Сам футболист не против остаться в Испании. Приоритетным для него вариантом является команда, в которой он играл в аренде. В качестве причины этому указывается удовлетворенность жизнью на Канарских островах.

Ранее Соль заявил, что чемпионство «Динамо» частично принадлежит ему.