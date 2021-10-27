Суарес назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»
Надаль назвал своего претендента на Золотой мяч
Голосование за престижный приз уже закончилось
14:08
Рафаэль Надаль / фото - Roland-Garros
Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль на своей странице в Twitter назвал футболиста, который, по его мнению, должен получить Золотой мяч:
«Я восхищаюсь Бензема как игроком, его приверженностью спорту и профессионализму в его возрасте.
Желаю Бензема удачи и поддерживаю в борьбе за Золотой мяч 2021».
Французский форвард является капитаном мадридского «Реала» и считается одним из фаворитов престижной награды.
Сам Надаль – большой фанат столичного клуба и даже является одним из сосьос «сливочных» (сосьос – официальные члены клуба, голосующие за важнейшие решение).
Голосование за звание лучшего игрока мира уже завершилось, а церемония награждения пройдет 29-го ноября в Париже.
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