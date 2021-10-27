Надаль назвал своего претендента на Золотой мяч

Голосование за престижный приз уже закончилось

Рафаэль Надаль / фото - Roland-Garros

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль на своей странице в Twitter назвал футболиста, который, по его мнению, должен получить Золотой мяч:

«Я восхищаюсь Бензема как игроком, его приверженностью спорту и профессионализму в его возрасте. Желаю Бензема удачи и поддерживаю в борьбе за Золотой мяч 2021».

Французский форвард является капитаном мадридского «Реала» и считается одним из фаворитов престижной награды.

Сам Надаль – большой фанат столичного клуба и даже является одним из сосьос «сливочных» (сосьос – официальные члены клуба, голосующие за важнейшие решение).

Голосование за звание лучшего игрока мира уже завершилось, а церемония награждения пройдет 29-го ноября в Париже.

Роналду – вне топ-5. Авторитетный портал назвал главных фаворитов ЗМ.