Мюллер: «Бавария» сыграла катастрофически плохо, я никогда такого не испытывал»
Нагельсманн: «0:5 от «Гладбаха» – один из самых грустных моментов в моей карьере»
Тренер не смог руководить командой со скамейки
29 октября 18:48
Фото: Goal.com
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал Sport Bild, как оценил поражение от «Гладбаха» (0:5) в Кубке Германии.
«Не было такого, что мы кричали друг другу по телефону о том, как все плохо. Но это один из самых грустных моментов в моей карьере.
Мы показали, что мы люди, а не машины. Нужно снова и снова доказывать, что «Бавария» – одна из лучших команд в Европе».
Из-за коронавируса Нагельсманн не смог руководить командой лично.
«Бавария» во второй год подряд вылетела в 1/16 финала.
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