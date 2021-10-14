Нагельсманн: «Левандовски должен получить «Золотой мяч»

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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что Роберт Левандовски должен получить «Золотой мяч». Его слова приводит Bild.

– Если он останется в той же физической форме, то до конца еще далеко. Он очень динамичный, не травмируется, много тренируется. Точно считаю, что он может играть на высшем уровне еще несколько лет.

– Может ли «Золотой мяч» выиграть кто-то кроме него?

– Левандовски заслужил «Золотой мяч». Считаю, что он должен получить эту награду потому что в последние три года он играл стабильнее всех