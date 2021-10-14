Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Нагельсманн: «Левандовски должен получить «Золотой мяч»

Главный тренер «Баварии» высказался о звездном форварде
Футбол Бундеслига (Германия)
15:46
Нагельсманн: «Левандовски должен получить «Золотой мяч»
Фото: Football.ua

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил, что Роберт Левандовски должен получить «Золотой мяч». Его слова приводит Bild.

– Сколько лет Левандовски еще проведет на высшем уровне?

– Если он останется в той же физической форме, то до конца еще далеко. Он очень динамичный, не травмируется, много тренируется. Точно считаю, что он может играть на высшем уровне еще несколько лет.

– Может ли «Золотой мяч» выиграть кто-то кроме него?

– Левандовски заслужил «Золотой мяч». Считаю, что он должен получить эту награду потому что в последние три года он играл стабильнее всех


Ранее главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино назвал троих претендентов на «Золотой мяч».

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Роберт Левандовски Бавария Юлиан Нагельсманн

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Не Месси и даже не Роналду. В Испании назвали своего фаворита на «Золотой мяч»
Не Месси и даже не Роналду. В Испании назвали своего фаворита на «Золотой мяч»
Футбол Примерa (Испания)
14:47
Выиграл Лигу наций, а теперь в тюрьму. Защитника «Баварии» приговорили к 6 месяцам заключения
Выиграл Лигу наций, а теперь в тюрьму. Защитника «Баварии» приговорили к 6 месяцам заключения
Футбол Бундеслига (Германия)
08:15
«Бавария» купит Холанда, если уйдет Левандовски
«Бавария» купит Холанда, если уйдет Левандовски
Футбол Бундеслига (Германия)
07:27
«Бавария» и Нойер продлят контракт
«Бавария» и Нойер продлят контракт
Футбол Бундеслига (Германия)
13 октября 13:10
Левандовски рассказал, чему его научил Гвардиола
Левандовски рассказал, чему его научил Гвардиола
Футбол Бундеслига (Германия)
12 октября 12:41
Левандовски – о «Золотом мяче»: «Все видели, чего я добился за два года и что продолжаю делать»
Левандовски – о «Золотом мяче»: «Все видели, чего я добился за два года и что продолжаю делать»
Футбол В Европе
11 октября 20:34

Новости: Футбол

Бензема: «Хочу однажды сыграть с Мбаппе в «Реале»
Бензема: «Хочу однажды сыграть с Мбаппе в «Реале»
Примерa (Испания)
19:50
Роналдо назвал своего фаворита на получение «Золотого мяча»
Роналдо назвал своего фаворита на получение «Золотого мяча»
В мире
19:45
Корниенко из «Шахтера» назвал самых сложных соперников в своей карьере
Корниенко из «Шахтера» назвал самых сложных соперников в своей карьере
Украинская Премьер-лига
18:40
Ярмоленко: «Наша мечта – выйти на чемпионат мира»
Ярмоленко: «Наша мечта – выйти на чемпионат мира»
Сборная Украины
18:23
Де Пена – о Жерсоне: «Каждый имеет право жить так, как он считает нужным. Возможно, он кому-то не нравился»
Де Пена – о Жерсоне: «Каждый имеет право жить так, как он считает нужным. Возможно, он кому-то не нравился»
Украинская Премьер-лига
17:59
Кополовец: «Геи – больные люди»
Кополовец: «Геи – больные люди»
Украинская Премьер-лига
17:56
Де Пена: «Зауважал Гармаша после того, как он вышел на позиции форварда»
Де Пена: «Зауважал Гармаша после того, как он вышел на позиции форварда»
Украинская Премьер-лига
17:49
Де Пена: «Витиньо ждет большое будущее в «Динамо»
Де Пена: «Витиньо ждет большое будущее в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
16:20
Де Пена: «Луческу – самый сильный тренер, с которым я когда-либо работал»
Де Пена: «Луческу – самый сильный тренер, с которым я когда-либо работал»
Украинская Премьер-лига
16:04
Все новости

Популярные новости

Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Уайлдер предсказал победителя реванша Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 14:00
1
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Джошуа: «Остановлюсь на Уайлдере, потому что он одержим реваншем»
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 20:25
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Чисора назвал Топ-5 супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
8 октября 08:30
4
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Упал замертво. Видео нокаута в бою Фьюри – Уайлдер
Бокс Профессиональный бокс
10 октября 08:30
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Арум: «После победы над Ломой Лопес поднялся на вершину мира, но не дерется больше года. Это преступление»
Бокс Профессиональный бокс
7 октября 12:31
1
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Известно, куда Усик отправился отдыхать после победы над Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
9 октября 12:53
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Рулав Одд» — «Краматорск». Видео трансляция
20:30
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
WEB
Вячеслав Шабранский vs Рикардо Луна. Онлайн трансляция
15 октября 06:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
15 октября 10:35
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – «Кардинал-Ровностандарт». Видео трансляция
15 октября 15:00
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Одесса». Видео трансляция на телеканале XSPORT
15 октября 19:00
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
WEB
Эмануэль Наваррете vs Джоэт Гонсалес. Онлайн трансляция
16 октября 06:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
16 октября 09:40
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Белый Барс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
16 октября 13:00
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Сокол» — «Краматорск». Видео трансляция
16 октября 16:00
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Николаев» – «Будивельник». Видео трансляция
16 октября 17:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
16 октября 18:45
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший vs Ваник Авдиян. Онлайн трансляция
16 октября 22:00
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
WEB
Майрис Бриедис vs Артур Манн. Онлайн трансляция
16 октября 23:00
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
WEB
Хьюи Фьюри vs Кристиан Хаммер. Онлайн трансляция
16 октября 23:30
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
WEB
Тарас Шелестюк vs Рикардо Салас. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
WEB
Владислав Парубченко vs Хенри Корралес. Онлайн трансляция
17 октября 05:00
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
WEB
Райан Бэйдер vs Кори Андерсон. Онлайн трансляция
17 октября 06:00
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
WEB
Майки Гарсия vs Сандор Мартин. Онлайн трансляция
17 октября 06:30
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Кременчуг». Видео трансляция
17 октября 13:30
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Тернополь» – «Прометей». Видео трансляция
17 октября 14:00
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Мариуполь» — «Днепр». Видео трансляция
17 октября 17:00
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
17 октября 19:30
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
WEB
Федор Емельяненко vs Тимоти Джонсон. Онлайн трансляция
23 октября 22:00
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
WEB
Джеймел Херринг vs Шакур Стивенсон. Онлайн трансляция
24 октября 06:00
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
30 октября 22:30
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
WEB
Диллиан Уайт vs Отто Валлин. Онлайн трансляция
30 октября 23:28
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Пётр Ян vs Кори Сэндхаген. Онлайн трансляция
31 октября 06:00
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
WEB
UFC 267. Ян Блахович vs Гловер Тейшейра. Онлайн трансляция
31 октября 07:00