Нагельсманн: «Меня смешат разговоры о том, что я пришел в «Баварию» без титулов»

Ранее наставник тренировал «Лейпциг» и «Хоффенхайм»

Юлиан Нагельсманн / Фото: Twitter

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн высказался о том, что он еще не выигрывал трофеев в качестве тренера. Его слова приводит Kicker.

«Меня смешат разговоры о том, что я пришел в «Баварию» без титулов. Я не тренировал «Реал» или «Барселону». Если я завершу карьеру без трофеев, то не расстроюсь до смерти. Но было бы приятно завоевать их. Хочу, чтобы меня не просто называли хорошим тренером. Хочу, чтобы мои игроки говорили, что я хороший человек. Тренер забывается быстрее, чем то, как он вел себя с игроками».

Напомним, Нагельсманн ранее работал с «Хоффенхаймом» и «Лейпцигом», а «Баварию» возглавил летом 2021 года. «Бавария» презентовала Нагельсманна 1 июля.