«Бавария» во второй раз разгромила «Барселону» и отправила команду Хави в Лигу Европы
Нагельсманн: «Мы хотим выиграть Лигу чемпионов»
«Бавария» прямо сейчас является одним из фаворитов на победу в турнире
13:59
Юлиан Нагельсманн / Фото: Getty Images
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн считает свою команду одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Слова специалиста приводит Bild.
«Как «Бавария» мы стремимся стать одним из фаворитов на титул. Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Мне любопытно посмотреть, с кем мы встретимся в следующий раз в плей-офф».
Напомним, «Бавария» выиграла все 6 матчей в групповом раунде Лиги чемпионов, набрав 18 очков.
В последнем 6-м туре Лиги чемпионов немецкая команда разгромила «Барселону» (3:0).
Комментарии 0