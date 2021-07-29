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Нагельсманн предрек «Баварии» проблемы на старте сезона

Нового наставника ждет трудный старт
Футбол Бундеслига (Германия)
11:32
Нагельсманн предрек «Баварии» проблемы на старте сезона
Юлиан Нагельсманн / фото - GettyImages

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн, который сменил на посту Ханса-Дитера Флика этим летом, рассказал Goal об ожиданиях от старта нового сезона:

«У нас не очень много времени, нам нужно продолжать набирать форму через матчи чемпионата.

Так что, возможно, в первые несколько игр на старте сезона мы будем выглядеть не очень здорово. Впрочем, проблемы есть не только у нас».

Минувший сезон «Бавария» закончила в качестве чемпиона Германии, выиграв Бундеслигу в девятый раз подряд.

Нагельсманн же привел свой «Лейпциг» ко второй строчке в чемпионате, а в финале кубка Германии уступил трофей дортмундской «Боруссии».

Свой первый официальный матч в качестве рулевого мюнхенцев молодой наставник проведет уже 6-го августа против «Бремера» в рамках 1/32 кубка страны.

Напомним, ранее был назван тренер года в Германии.

Павел Харченко
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Теги

Бавария Юлиан Нагельсманн

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