Нагельсманн предрек «Баварии» проблемы на старте сезона

Нового наставника ждет трудный старт

Юлиан Нагельсманн / фото - GettyImages

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн, который сменил на посту Ханса-Дитера Флика этим летом, рассказал Goal об ожиданиях от старта нового сезона:

«У нас не очень много времени, нам нужно продолжать набирать форму через матчи чемпионата. Так что, возможно, в первые несколько игр на старте сезона мы будем выглядеть не очень здорово. Впрочем, проблемы есть не только у нас».

Минувший сезон «Бавария» закончила в качестве чемпиона Германии, выиграв Бундеслигу в девятый раз подряд.

Нагельсманн же привел свой «Лейпциг» ко второй строчке в чемпионате, а в финале кубка Германии уступил трофей дортмундской «Боруссии».

Свой первый официальный матч в качестве рулевого мюнхенцев молодой наставник проведет уже 6-го августа против «Бремера» в рамках 1/32 кубка страны.

Напомним, ранее был назван тренер года в Германии.