Директор «Баварии»: «ПСЖ вкладывает огромные средства, но еще не взял ЛЧ»
Нагельсманн: «Предсказать победу в Лиге чемпионов невозможно. Надеюсь, мы выиграем ее много раз»
Тренер мечтает о победе в турнире
09:17
Фото: Sky News
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн признался Bayern & Germany, что мечтает о победе с мюнхенцами в Лиге чемпионов.
Сколько раз «Бавария» выиграет Лигу чемпионов в следующие 5 лет?
«Я надеюсь, что много раз. Конкуренция, конечно, очень жесткая, это чрезвычайно сложный турнир.
Очень часто форма в конкретный день решает, поэтому предсказать абсолютно невозможно».
Нагельсманн сменил Ханса-Дитера Флика, который возглавил сборную Германии.
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