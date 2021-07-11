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Нагельсманн: «Предсказать победу в Лиге чемпионов невозможно. Надеюсь, мы выиграем ее много раз»

Тренер мечтает о победе в турнире
Футбол Бундеслига (Германия)
09:17
Нагельсманн: «Предсказать победу в Лиге чемпионов невозможно. Надеюсь, мы выиграем ее много раз»
Фото: Sky News

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн признался Bayern & Germany, что мечтает о победе с мюнхенцами в Лиге чемпионов.

Сколько раз «Бавария» выиграет Лигу чемпионов в следующие 5 лет?

«Я надеюсь, что много раз. Конкуренция, конечно, очень жесткая, это чрезвычайно сложный турнир.

Очень часто форма в конкретный день решает, поэтому предсказать абсолютно невозможно».

Нагельсманн сменил Ханса-Дитера Флика, который возглавил сборную Германии.

Андрей Усмонов
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Теги

Бавария Юлиан Нагельсманн

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