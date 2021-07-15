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Нагельсманн: «Слухи о Левандовски это нормально. Но он знает, чем обладает в «Баварии»

Тренер уверен, что поляк не сменит клуб
Футбол Евро-2020
09:12
Нагельсманн: «Слухи о Левандовски это нормально. Но он знает, чем обладает в «Баварии»
Фото: AS

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал Sky слухи об уходе из команды форварда Роберта Левандовски.

«Слухи о Роберте Левандовски ходят много лет. Думаю, это началось еще с момента его перехода в «Баварию».

Думаю, для того, кто забивает так много голов, это нормально, когда почти каждый клуб прощупывает почву.

Полагаю, Роберт знает, чем обладает в Мюнхене, что у него есть в этой команде. Я говорил с ним и переписывался. Но я не очень люблю в первом же официальном разговоре с игроком затрагивать тему его контракта».

Левандовски связывали с уходом в «Реал».

Андрей Усмонов
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Теги

Роберт Левандовски Бавария

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