Нагельсманн: «Слухи о Левандовски это нормально. Но он знает, чем обладает в «Баварии»

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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал Sky слухи об уходе из команды форварда Роберта Левандовски.

Думаю, для того, кто забивает так много голов, это нормально, когда почти каждый клуб прощупывает почву.

Полагаю, Роберт знает, чем обладает в Мюнхене, что у него есть в этой команде. Я говорил с ним и переписывался. Но я не очень люблю в первом же официальном разговоре с игроком затрагивать тему его контракта».