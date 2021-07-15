Лукаку: «Левандовского и Бензема всегда называют топ-форвардами, а меня – просто хорошим нападающим»
Нагельсманн: «Слухи о Левандовски это нормально. Но он знает, чем обладает в «Баварии»
Тренер уверен, что поляк не сменит клуб
Фото: AS
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал Sky слухи об уходе из команды форварда Роберта Левандовски.
«Слухи о Роберте Левандовски ходят много лет. Думаю, это началось еще с момента его перехода в «Баварию».
Думаю, для того, кто забивает так много голов, это нормально, когда почти каждый клуб прощупывает почву.
Полагаю, Роберт знает, чем обладает в Мюнхене, что у него есть в этой команде. Я говорил с ним и переписывался. Но я не очень люблю в первом же официальном разговоре с игроком затрагивать тему его контракта».
Левандовски связывали с уходом в «Реал».
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