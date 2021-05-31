Левандовски готов покинуть «Баварию»

ЧМ-2021. Чехия – Дания. Видео трансляция
16:15
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заявил Goal.com, что готов сменить клуб, хотя не против и остаться в нынешней команде.
«Я открыт ко всему. Я отлично чувствую себя в «Баварии», Мюнхен – великолепный город, клуб отличный.
Мне всегда интересно изучить новый язык, новую культуру. Но будет ли это в течение моей карьеры или после нее, я не знаю».
Левандовски побил рекорд Герда Мюллера в Бундеслиге.
Также Роберт выиграл «Золотую бусту».
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