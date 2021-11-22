Нагельсманн сообщил, что еще два ключевых игрока «Баварии» могут не сыграть с «Динамо»

Немецкая команда отправилась в Киев в составе 18-ти футболистов

Юлиан Нагельсманн / Фото: Twitter

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн сообщил о кадровой ситуации в команде накануне матча с «Динамо» в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба мюнхенцев.

«Матчи в ЛЧ никогда не бывают неважными. Да, эта встреча уже не влияет на наш выход в плей-офф. У нас нет давления результата, кроме того, которое всегда есть на «Баварию». Мы сможем показать свою реакцию на поражение «Аугсбургу».

У нас не будет 8 футболистов, не так много в запасе. Особенно на флангах и в обороне. Это все равно важный матч.

Коман и Забитцер в плохой форме. Неизвестно, смогут ли они сыграть. У Забитцера проблемы с ахиллом и икроножной мышцей. У Комана больше нет мышечных проблем, но нужно подождать с его возвращением на поле из-за важного матча в чемпионате. Если еще и они выпадут из состава – у нас будет очень маленький выбор.

У игроков, которые сейчас находятся на карантине, все в порядке. Все они будут проверены через семь дней, чтобы убедиться, что у них нет симптомов, и смогут ли они вернуться.

Киммих мог вернуться раньше остальных, потому что он был помещен на карантин тремя днями ранее. Но самое главное – оставаться здоровым, поэтому тесты важны».



Напомним, в заявке «Баварии» на матч с «Динамо» лишь 15 полевых игроков и 3 вратаря.

Встреча состоится 23-го ноября, начало – в 19:45.

Онлайн трансляция матча «Динамо» – «Бавария».