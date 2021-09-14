Нагельсманн: «У «Барселоны» больше нет Месси, но и другие могут сделать результат»

Каталонцы горят желанием взять реванш у давних обидчиков

Юлиан Нагельсманн / фото - beIN SPORTS

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн поделился с официальным сайтом UEFA ожиданиями от предстоящего матча группового этапа ЛЧ против «Барселоны»:

«У «Барселоны» больше нет таких особенных игроков, каким был Месси, но есть другие игроки, которые способны сделать результат. Мы готовы ко всему. Мне не кажется, что они стали намного слабее. В любом случае мы хотим взять три очка».

Но и наличие великого аргентинца не помешало мюнхенцам уничтожить «блаугранас» на «Камп Ноу» со счетом 2:8.

Этим летом Месси сменил клубную прописку и перебрался в ПСЖ. К тому же, еще один топ-игрок Антуан Гризманн уехал из Барселоны этим летом.

В одной группе с немецким и испанским грандами находится киевское «Динамо», которое сегодня, 14 сентября сыграет с «Бенфикой». Онлайн трансляция встречи, начало – 22:00.