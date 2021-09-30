Левандовски в матче с «Динамо» установил исторический рекорд
Нагельсманн: «У «Динамо» тоже были моменты, но они их не реализовали»
Мюнхенцы катком проехались по украинской команде
09:35
Юлиан Нагельсманн / фото - FCBInside
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн в интервью клубной прессс-слжубе прокомментировал победу над «Динамо» (5:0) в матче группового этапа ЛЧ:
«Я очень доволен. Когда вы забиваете быстрый мяч, нужно все равно стараться сохранять высокую концентрацию. Нам удавалось это делать в течение длительного времени.
Конечно, у соперника тоже были моменты, которые он не использовал. Но в целом мы действовали в защите сбалансировано и уверенно. В фазах, когда игра могла измениться, мы переключались на более высокие скорости и забивали хорошие голы.
Мы хотим не только забивать, но и не пропускать. Когда играешь на ноль, все выглядит лучше».
Для мюнхенцев это уже вторая разгромная победа в текущем розыгрыше ЛЧ. В первом туре от них пострадала «Барселона».
Напомним, Роберт Левандовски в матче с киевлянами установил исторический рекорд.