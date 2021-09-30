Нагельсманн: «У «Динамо» тоже были моменты, но они их не реализовали»

Юлиан Нагельсманн / фото - FCBInside

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн в интервью клубной прессс-слжубе прокомментировал победу над «Динамо» (5:0) в матче группового этапа ЛЧ:

Конечно, у соперника тоже были моменты, которые он не использовал. Но в целом мы действовали в защите сбалансировано и уверенно. В фазах, когда игра могла измениться, мы переключались на более высокие скорости и забивали хорошие голы.

Мы хотим не только забивать, но и не пропускать. Когда играешь на ноль, все выглядит лучше».