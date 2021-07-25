Наггельсман рассказал, как «Баварии» угнаться за клубами, тратящие большие деньги

Команда не живет за счет бездонных кошельков владельцев

Юлиан Нагельсманн / фото - Bavarian Football

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о возможностях клуба тратить большие суммы. Специалиста цитирует пресс-служба команды.

«У нас есть отличия от других стран: деньги от ТВ-прав, правило «50+1». Это правда, что у других клубов больше денег на трансферы. С пандемией или без нее, мы не готовы платить такие суммы за трансферы. Постараемся оставаться конкурентоспособными с помощью креативных решений».

В Германии нет такого притока спонсорских денег, как в других лигах, ведь в Бундеслиге действует правило 50+1, по которому контрольный пакет акций клуба принадлежит непосредственно болельщикам.

Напомним, Нагельсманн высказался о том, что еще не брал трофеи в качестве главного тренера.