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Наггельсман рассказал, как «Баварии» угнаться за клубами, тратящие большие деньги

Команда не живет за счет бездонных кошельков владельцев
Футбол Бундеслига (Германия)
09:46
Наггельсман рассказал, как «Баварии» угнаться за клубами, тратящие большие деньги
Юлиан Нагельсманн / фото - Bavarian Football

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн рассказал о возможностях клуба тратить большие суммы. Специалиста цитирует пресс-служба команды.

«У нас есть отличия от других стран: деньги от ТВ-прав, правило «50+1». Это правда, что у других клубов больше денег на трансферы.

С пандемией или без нее, мы не готовы платить такие суммы за трансферы. Постараемся оставаться конкурентоспособными с помощью креативных решений».

В Германии нет такого притока спонсорских денег, как в других лигах, ведь в Бундеслиге действует правило 50+1, по которому контрольный пакет акций клуба принадлежит непосредственно болельщикам.

Напомним, Нагельсманн высказался о том, что еще не брал трофеи в качестве главного тренера.

Павел Харченко
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Теги

Бавария Юлиан Нагельсманн

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