«Находилась бы эта падла здесь…» Алиев угрожает расправой пропутинскому пропагандисту
Экс-полузащитник «Динамо» Александр Алиев пригрозил разобраться с бывшим игроком сборной россии Романом Широковым за его длинный пропагандистский язык:
Я скажу этому ишаку, и он есть, на самом деле, ишак, этот Роман Широков, который поддерживает и согласен со своим президентом, что он делает спецоперацию. Если бы эта падла находилась здесь, а не сидела там... Ходит по ресторанам, ездит спокойно на машине, ходит, где люди улыбаются.
Увидел бы что здесь творится, что творится с нашими детьми, с нашими девушками, женами, матерями. Как обычных простых людей убивают - я думаю у этой падлы бы, бл*ть, схватилось бы что-то в душе – и его сердце вылетело бы.
Ну ничего, жизнь – она такая, она круглая, я думаю, что в скором времени я эту падлу где-то увижу – я с ним сам разберусь, потому что я ненавижу таких людей, которые сидят и говорят. Я понимаю, что по телевизору в России они видят совсем другое, а у нас здесь происходит просто полный ад.
Алиев, который записался в тероборону, обратился и к Анатолию Тимощуку, которого все еще наблюдает на территории страны-агрессора молчащим в тряпочку.
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