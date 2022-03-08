«Находилась бы эта падла здесь…» Алиев угрожает расправой пропутинскому пропагандисту

Фото: footballua.tv

Экс-полузащитник «Динамо» Александр Алиев пригрозил разобраться с бывшим игроком сборной россии Романом Широковым за его длинный пропагандистский язык:



Увидел бы что здесь творится, что творится с нашими детьми, с нашими девушками, женами, матерями. Как обычных простых людей убивают - я думаю у этой падлы бы, бл*ть, схватилось бы что-то в душе – и его сердце вылетело бы.

Ну ничего, жизнь – она такая, она круглая, я думаю, что в скором времени я эту падлу где-то увижу – я с ним сам разберусь, потому что я ненавижу таких людей, которые сидят и говорят. Я понимаю, что по телевизору в России они видят совсем другое, а у нас здесь происходит просто полный ад.