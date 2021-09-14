Защитник «Черноморца»: «По моментам должны были побеждать «Минай»
Нападающий «Миная» признан лучшим игроком 7-го тура УПЛ
Вишневский опередил футболистов «Ворсклы» и «Мариуполя»
Олег Вишневский / Фото - ФК Минай
Крайний нападающий «Миная» Олег Вишневский признан лучшим игроком 7-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт УПЛ.
Решение было вынесено по итогам голосования экспертного совета. Футболист в опросе опередил полузащитника «Ворсклы» Александра Скляра и форварда «Мариуполя» Дмитрия Топалова.
Напомним, в седьмом туре украинской Премьер-лиги «Минай» сыграл вничью с «Черноморцем» (2:2). Вишневский помог своей команде повести со счетом 2:0.
Ранее наставник «Мариуполя» Остап Маркевич был признан лучшим тренером тура.
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