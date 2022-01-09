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«Наполи» минимально справился с «Сампдорией», не дав «Аталанте» Малиновского выйти на 3 место

В параллельной игре бергамаски устроили голевое шоу
Футбол Серия А (Италия)
09 января 19:47
«Наполи» минимально справился с «Сампдорией», не дав «Аталанте» Малиновского выйти на 3 место
фото - Corierre dello Sport

В матче 21-го тура Серии А «Наполи» на своем поле принимал «Сампдорию».

На 43-й минуте Андреа Петанья забил гол в ворота гостей, который оказался единственным в этой встрече.

Благодаря победе «Адзурри» сохранили за собой третью строчку, не дав себя обогнать «Аталанте» Малиновского, которая в параллельном матче вышла победителем из восьмиголевого триллера.

Турнирная таблица Серии А.

Серия А, 21-й тур

«Наполи» – «Сампдория» 1:0

Голы: Петанья, 43.

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Гулям (Туанзебе, 80), Мертенс, Демме (Фабиан Руис, 80), Лоботка, Элмаз, Инсинье (Политано, 30), Петанья.

«Сампдория»: Аудеро (Фальконе, 46), Дрэгушин, Феррари (Йепес, 89), Шабо, Ауджелло (Мурру, 75), Торсбю, Экдаль (Ринкон, 46), Аскильдсен, Чьерво (Капуто, 72), Куальярелла, Габбьядини.

Предупреждения: Шабо (45), Мурру (90).

Павел Харченко
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Наполи Сампдория

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