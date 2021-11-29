«Наполи» дома не оставил шансов «Лацио»
«Наполи» открыл памятник Марадоне
На церемонии присутствовал президент FIFA
13:14
Фото: SSC Napoli
«Наполи» открыл памятник Диего Марадоне.
Случилось это перед игрой Серии А против «Лацио». Памятник был установлен прямо на стадионе «Сан-Паоло».
Присутствовали более 40 тысячи болельщиков, президент FIFA Джанни Инфантино и экс-игрок команды Фабио Каннаваро.
DIEGO— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) November 28, 2021
#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/BBwgvdDJRS
«Наполи» разгромил «Лацио» (4:0) и единолично возглавил таблицу Серии А.
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