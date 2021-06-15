«Наполи» продолжает следить за Миколенко

Украинец вновь интересен клубу Серии А

Фото: sport-express

«Наполи» продолжает следить за защитником «Динамо» Виталием Миколенко.

Несмотря на смену тренера, украинец по-прежнему интересен итальянскому клубу. Защитник – один из вариантов усиления защиты команды, сообщает Calciomercato.

«Наполи» рассчитывает, что «Динамо» отпустит игрока за сумму до 15 миллионов евро. Итальянский клуб также следит за игроком в составе сборной Украины на Евро-2020.

Правда, игра с Нидерландами у футболиста не получилась.

Также итальянские клубы следят за вратарем «Динамо».