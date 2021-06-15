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«Наполи» продолжает следить за Миколенко
Украинец вновь интересен клубу Серии А
12:31
Фото: sport-express
«Наполи» продолжает следить за защитником «Динамо» Виталием Миколенко.
Несмотря на смену тренера, украинец по-прежнему интересен итальянскому клубу. Защитник – один из вариантов усиления защиты команды, сообщает Calciomercato.
«Наполи» рассчитывает, что «Динамо» отпустит игрока за сумму до 15 миллионов евро. Итальянский клуб также следит за игроком в составе сборной Украины на Евро-2020.
Правда, игра с Нидерландами у футболиста не получилась.
Также итальянские клубы следят за вратарем «Динамо».
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