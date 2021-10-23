Тренер Ярмоленко: «Я в восторге от игры «Вест Хэма» в Лиге Европы»
«Наш номер семь». Как «Вест Хэм» поздравил Ярмоленко с днем рождения
Вингеру исполняется 32 года
19:08
Андрей Ярмоленко / фото - Eurosport
Сегодня, 23 октября празднует свой 32-й день рождения украинский полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко.
Лондонский клуб поздравил вингера с днем рождения, выложив подборку памятных моментов с футболистом, и подписав это так:
«Наш седьмой номер. С днем рождения, Андрей Ярмоленко».
Our No.7— West Ham United (@WestHam) October 23, 2021
Happy birthday, @Yarmolenko_7! pic.twitter.com/Yw7VHVhGJd
Хавбек перешел в стан «молотобойцев» в 2018-м году из «Дортмундской Боруссии» за 20 миллионов евро.
За 12 матчей нового сезона украинец оформил две голевые передачи.
Напомним, в минувшем матче Ярмоленко стал одним из худших игроков матча.
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