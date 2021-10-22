«Вест Хэм» с Ярмоленко разгромил «Генк» в Лиге Европы
Ярмоленко – один из худших игроков «Вест Хэма» в победном матче Лиги Европы
Украинец провел на поле весь матч
10:50
Фото: Sky Sports
«Вест Хэм» разгромил «Генк» (3:0) в матче Лиги Европы.
Весь матч провел полузащитник Андрей Ярмоленко. Правда, забитым мячом или голевой передачей он так и не отметился.
По версии портала WhoScored, украинец стал одним из худших игроков команды. Ниже оценка лишь у Николы Влашича из стартового состава, а также у игроков вышедших на замену.
«Вест Хэм» еще не пропускал в этом розыгрыше Лиги Европы.
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