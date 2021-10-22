Ярмоленко – один из худших игроков «Вест Хэма» в победном матче Лиги Европы

Украинец провел на поле весь матч

Фото: Sky Sports

«Вест Хэм» разгромил «Генк» (3:0) в матче Лиги Европы.

Весь матч провел полузащитник Андрей Ярмоленко. Правда, забитым мячом или голевой передачей он так и не отметился.

По версии портала WhoScored, украинец стал одним из худших игроков команды. Ниже оценка лишь у Николы Влашича из стартового состава, а также у игроков вышедших на замену.