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«Вулверхэмптон» назначил главным тренером очередного португальца

Нашествие португальцев в «Вулверхэмптон» продолжается
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:17
«Вулверхэмптон» назначил главным тренером очередного португальца
Бруну Лаже / фото - The Meabni

Новым главным тренером «Вулверхэмптона» назначили португальского специалиста Бруну Лаже, сообщает пресс-служба клуба.

«Волки» наконец-то нашли замену для ушедшего Нуну Эшпириту Санту, который не только вывел команду в Премьер Лигу, но и закрепил за ними статус команды, с которой стоит считаться.

На посту главного тренера Санту сменил его соотечественник Бруну Лаже. Лаже до этого был главным тренером «Бенфики», и выиграл с «орлами» чемпионат и Суперкубок Португалии. Также под его руководством команда повторила свой же рекорд сезона-1963/1964 по количеству забитых мячей (103 гола).

Напомним, Эшпириту Санту может стать тренером «Эвертона».

Павел Харченко
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Вулверхэмптон Эвертон

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