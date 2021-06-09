«Эвертон» ведет переговоры о назначении Нуну
«Вулверхэмптон» назначил главным тренером очередного португальца
Нашествие португальцев в «Вулверхэмптон» продолжается
13:17
Бруну Лаже / фото - The Meabni
Новым главным тренером «Вулверхэмптона» назначили португальского специалиста Бруну Лаже, сообщает пресс-служба клуба.
«Волки» наконец-то нашли замену для ушедшего Нуну Эшпириту Санту, который не только вывел команду в Премьер Лигу, но и закрепил за ними статус команды, с которой стоит считаться.
На посту главного тренера Санту сменил его соотечественник Бруну Лаже. Лаже до этого был главным тренером «Бенфики», и выиграл с «орлами» чемпионат и Суперкубок Португалии. Также под его руководством команда повторила свой же рекорд сезона-1963/1964 по количеству забитых мячей (103 гола).
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