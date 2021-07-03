Хавбек сборной Чехии пожаловался, что матч четвертьфинала Евро-2020 с Данией придется проводить в Баку
Наставник Чехии: «Надо не проиграть Дании в самоотдаче и настрое на игру»
Ярослав Шилгавы – о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020
Ярослав Шилгавы / Фото - livesportГлавный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился ожиданиями от четвертьфинального поединка Евро-2020 с Данией.
Цитирует наставника официальный сайт UEFA.
«Датчане очень сильны как команда. Их стиль игры похож на наш. Знаем, что у них могут не сыграть Поульсен, Кьер и еще кто-то, но у Дании имеется хорошая им замена. Качество их игры от этого не пострадает. Нам будет непросто. Надо не проиграть Дании в самоотдаче и настрое на игру. Уверен, нам это по силам. В этом случае на повестку выйдет уже качество игры. Одна ошибка может решить судьбу матча, сделать положение одной из команд более благоприятным. У Дании много очень сильных исполнителей, но я все равно считаю, что мы можем забить быстрый гол в результате ошибки соперника или после стандартного положения. Ожидаю равной игры с обилием индивидуальных противоборств, где все решат мелочи. Знаем, что датчане могут незаметно менять тактическую схему по ходу матча. Мы обратили на это внимание, и думаю, что наши игроки готовы с этим справляться. Что касается стартового состава, Дарида снова в порядке, но мы посмотрим, как он будет чувствовать себя после сегодняшней тренировки. Стартовый состав пока окончательно не утвержден».
Матч между Чехией и Данией состоится 3 июля в Баку (Азербайджан). Начало – в 19:00.
Онлайн трансляция Чехия - Дания.
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