Наставник «Колоса» рассказал, почему игра с «Вересом» получилась скучной

Футбол получился не самым ярким

Руслан Костышин / фото - dynamo.kiev

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин пожаловался на состояние газона на луцком стадионе «Авангард» во время матча первого тура УПЛ против «Вереса»:

«Не хочу обидеть владельцев стадиона, но трава очень высокая и не быстрая, все застревает. Поэтому и футбол такой как в исполнении «Вереса», так и нашей команды. Получилась не очень интересная игра для болельщиков. Мало моментов, получился бей-беги. «Верес» играет больше персонально, сидит на ноге, агрессивная команда, очень вертикальная – тяжело против них играть».

Команды так и не смогли распечатать ворота друг друга и поединок закончился со счетом 0:0.