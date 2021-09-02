«Динамо» хочет подписать хавбека «Бенфики»
Настолько уверенны? «Бенфика» отказалась от предматчевой тренировки накануне игры с «Динамо»
Команды встретятся в рамках группового этапа ЛЧ
2 сентября 20:18
Фото - Бенфика
Киевское «Динамо» примет «Бенфику» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоится 14 сентября.
Стало известно, что португальский клуб отказался проводить предматчевую тренировку на НСК «Олимпийский». Команда прибудет на встречу 13 сентября вечером.
Перед матчем киевляне проведут игру внутреннего чемпионата против «Металлиста 1925». «Орлы» сыграют с «Санта-Кларой».
Ранее сообщалось, что «Динамо» хочет подписать хавбека «Бенфики».
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