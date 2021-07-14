«Я в восторге». Первые слова Доннаруммы в ПСЖ
Навас не собирается уходить из ПСЖ из-за трансфера Доннаруммы
Костариканец смирился с ролью второго голкипера?
22:40
Кейлор Навас / Фото: Twitter
Вратарь ПСЖ Кейлор Навас не собирается покидать клуб из-за трансфера Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает ESPN.
По информации источника, вратарь готов к конкуренции в борьбе за место в воротах. Кроме того, руководство ПСЖ заявило Навасу, что рассчитывает на него как на первого номера.
Напомним, Доннарумма подписал соглашение с ПСЖ до 2026-го года, он достался парижскому клубу бесплатно, так как ушел из «Милана» на правах свободного агента после завершения контракта.
Первые слова Доннаруммы в ПСЖ.
Комментарии 0