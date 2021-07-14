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Навас не собирается уходить из ПСЖ из-за трансфера Доннаруммы

Костариканец смирился с ролью второго голкипера?
Футбол Лига 1 (Франция)
22:40
Навас не собирается уходить из ПСЖ из-за трансфера Доннаруммы
Кейлор Навас / Фото: Twitter

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас не собирается покидать клуб из-за трансфера Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает ESPN.

По информации источника, вратарь готов к конкуренции в борьбе за место в воротах. Кроме того, руководство ПСЖ заявило Навасу, что рассчитывает на него как на первого номера.

Напомним, Доннарумма подписал соглашение с ПСЖ до 2026-го года, он достался парижскому клубу бесплатно, так как ушел из «Милана» на правах свободного агента после завершения контракта.

Первые слова Доннаруммы в ПСЖ.


Петр Приходько
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Теги

ПСЖ Кейлор Навас

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