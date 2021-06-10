Миколенко: «В составе сборной много игроков «Динамо»? О клубных делах сейчас вообще не думаем, только Украина»
Назаренко: «У Украины есть предпосылки громко заявить о себе на Евро-2020»
Экс-полузащитник сборной рассказал, чего ожидает от украинцев на предстоящем чемпионате Европы
15:20
Фото: Getty Images
Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко поделился ожиданиями от выступления национальной команды на предстоящем Евро-2020:
Среди подопечных главного тренера Андрея Шевченко хватает талантливых молодых игроков и вполне возможно, что кто-то из них станет открытием чемпионата Европы.
Но мне очень хочется, чтобы громко о себе заявила вся наша команда. И предпосылки для этого имеются: сбалансированный состав, мощная средняя линия, квалифицированный тренерский штаб. Надеюсь, что с мотивацией также не будет никаких проблем и с первоочередным заданием – выходом из группы, наши ребята справятся.
Напомним, что UEFA обязует Украину убрать слоган «Героям Слава» с игровой формы.
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