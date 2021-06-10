Назаренко: «У Украины есть предпосылки громко заявить о себе на Евро-2020»

Фото: Getty Images

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко поделился ожиданиями от выступления национальной команды на предстоящем Евро-2020:



Но мне очень хочется, чтобы громко о себе заявила вся наша команда. И предпосылки для этого имеются: сбалансированный состав, мощная средняя линия, квалифицированный тренерский штаб. Надеюсь, что с мотивацией также не будет никаких проблем и с первоочередным заданием – выходом из группы, наши ребята справятся.