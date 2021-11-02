Назначение Хави в «Барселону» откладывается, но известна дата его первого матча

Испанец дебютирует на скамейке каталонцев в каталонском дерби





Хави Эрнандес / Фото: FC Barcelona Noticias

Назначение испанца Хави Эрнандеса на должность главного тренера «Барселоны» откладывается, сообщает Diario Sport.



Сейчас идут переговоры между каталонцами и нынешним клубом специалиста – катарским «Аль-Саддом», о положительном результате которых могут объявить 4-5 ноября.

Загвоздка с назначением Хави в том, что катарцы хотят, чтобы испанец руководил командой 3 ноября в матче против «Аль-Духайля». Если «Аль-Садд» победит, то укрепит лидерство в турнирной таблице и оторвется от ближайшего преследователя на 6 очков.

Вероятно, первым матчем Хави во главе «Барселоны» станет, дерби с «Эспаньолом», которое состоится 20 ноября.

Напомним,«Барселона» 2 ноября сыграет матч Лиги чемпионовпротив киевского «Динамо».