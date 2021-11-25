Лига чемпионов. «Реал» разнес «Шериф», дортмундская «Боруссия» проиграла «Спортингу»
Названы имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
В список попали четыре претендента
25 ноября 11:59
Педру Гонсалвеш и Спортинг / фото - Getty Images
Пресс-служба UEFA на своем официальном сайте запустила голосование, в котором болельщики выберут лучшего игрока пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В список претендентов попали: Педру Гонсалвеш (полузащитник «Спортинга», сделал дубль в матче с дортмундской «Боруссией»), Себастьян Аллер (форвард «Аякса», забил два гола в игре с «Бешикташем»), Эдин Джеко (нападающий «Интера», оформил дубль в матче с «Шахтером») и Эмиль Форсберг (хавбек «Лейпцига», забил два гола в игре с «Брюгге»).
Напомним, «Реал» установил исторический рекорд Лиги чемпионов.
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