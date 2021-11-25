Лига чемпионов. «Реал» разнес «Шериф», дортмундская «Боруссия» проиграла «Спортингу»
«Реал» установил исторический рекорд Лиги чемпионов
В предпоследнем туре группового этапа мадридцы разгромили «Шериф»
25 ноября 07:45
Мадридский «Реал» одержал победу над «Шерифом» / фото - Twitter Реала
Мадридский «Реал» одержал победу над «Шерифом» (3:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Таким образом, «Реал» гарантировал себе выход в плей-офф турнира.
Стоит отметить, что «Реал» выходит в 1/8 финала ЛЧ уже 19 лет подряд. Это абсолютный рекорд турнира.
Gracias, #RMFans!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 24, 2021
A pesar de la distancia, siempre cerca! pic.twitter.com/IhL3jaEsnH
В группе D «Реал» занимает первую строчку с 12-ю очками в активе.
Результаты и видеообзоры всех матчей прошедшего игрового дня Лиги чемпионов.
Комментарии 0