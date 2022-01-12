Не дождался шанса. Хавбек «Динамо» перешел в «Зарю»

Луганчане оформили полноценный трансфер 23-летнего футболиста

Евгений Смирный / Фото - ФК Заря

Полузащитник Евгений Смирный перешел из «Динамо» в «Зарю». Об этом сообщает пресс-служба луганчан.

Бронзовый призер прошлого сезона УПЛ оформил первый полноценный трансфер в 2022 году. Контракт с хавбеком рассчитан на три года.

Смирному не удалось закрепиться в первой команде «Динамо». За нее игрок провел всего 7 матчей. Также отправлялся в аренды «Колосу» и «Черноморцу».

Ране защитник «Зари» Виталий Вернидуб рассказал о возвращении команды из отпуска.